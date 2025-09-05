Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы

Заместитель председателя Государственной налоговой службы Бакыт Джиенбеков в экслюзивном интервью 24.kg рассказал о новых подходах к проверке через аналитику данных, о цифровых инструментах, выявлении схем ухода от налогов и о системных изменениях в ведомстве.

— ГНС недавно запустила на YouTube программу «Схемы». Что стоит за этой инициативой?

— Программа показывает, как с помощью аналитики и цифровых инструментов можно выявлять налоговые риски без необходимости выездных проверок. Мы хотим, чтобы налоговая прозрачность стала нормой, а не результатом давления. В основе — сопоставление больших объемов данных, выявление несоответствий и автоматизация процессов. Через анализ данных из более чем десяти информационных модулей, находящихся в ведении различных государственных органов, можно отменить плановые проверки. Мы начали этим заниматься, пока что только централизованно. Такая методика помогла нам разглядеть существующие схемы. О результатах работ мы говорим в программе, чтобы объяснить обществу, как именно происходят нарушения и как избежать соучастия по незнанию.

— Бывали ли случаи, когда схемы выявлялись полностью, не выходя из кабинета?

— Почти все кейсы, представленные в «Схемах», были найдены в аналитике — без выезда на место. Один из показательных случаев, когда с помощью алгоритмов, мы заметили аномальные взаимосвязи между компаниями. После детализации транзакций стало понятно, что это сложная схема, замаскированная под рутинные операции. К примеру, товары, которыми торгуют предприниматели на рынках, не все могут самостоятельно импортировать. Они обращаются к специальным людям.

Одноразовые фирмы открывают на подставных лиц, на эти фирмы оформляют товар при импорте, а далее мы уже у себя видим, что это фирма ни разу не показала активную деятельность, не выписала ни одну электронную счет-фактуру.

Мы зафиксировали нарушение, посчитали ущерб и адресно направили проверку для предъявления налоговой задолженности, а также передали дело в правоохранительные органы, так как кроме уклонения были найдены признаки нарушения Уголовного кодекса.

В большей степени руководство огорчают выявленные случаи покровительства этих схем самими налоговиками, где они со служебного компьютера совершают действия в личном кабинете налогоплательщика за этих лжепредпринимателей, оставляя, естественно, цифровой след.

— Какие новые схемы уклонения от налогов вы выявили в последнее время?

— Основная тенденция — усложнение структур. Если раньше использовали одну-две «однодневки», то сейчас выстраивают целые цепочки компаний, которые перепродают товар друг другу, маскируя реального владельца. Нередко задействуются компании из соседних стран.

Мы также фиксируем случаи, когда фирмы декларируют импорт дешевых товаров, а фактически ввозят совершенно другие, более дорогие. Здесь помогает цифровая аналитика: мы сопоставляем данные таможни, электронных счетов-фактур и видим «разрывы». Такие кейсы невозможно скрыть, если система работает комплексно.

— Можно ли сказать, что схемы уходят в онлайн вместе с цифровизацией?

— Да, мы видим и такой тренд. Например, в электронной торговле некоторые компании занижают обороты, принимают оплату наличными через курьеров, а в отчетах показывают минимальные суммы. Есть и случаи подмены кодов товаров в системе, чтобы снизить налоговую нагрузку. Но как только мы усилили кросс-аналитику данных разных ведомств, такие схемы стали «высвечиваться».

Сейчас мы идем в сторону превентивного контроля: система в будущем должна сигналы давать о подозрительных операциях, и предпринимателю проще вовремя исправить нарушение, чем доводить до проверки.

— Какое из дел по уклонению от налогов стало самым значимым?

— Мы не делим дела по масштабам. Важен результат и системный эффект. За последние два месяца после усиления аналитического блок мы доначислили к уплате более 2 миллиардов сомов. Важно не только выявить нарушения, но и понять, почему бизнес идет на схемы, и на этом основании совершенствовать налоговое законодательство. В некоторых случаях меры применяются и к сотрудникам самой Налоговой службы. Так как многие схемы подсказывают именно они.

— Вы отметили, что привлекаете к ответственности и самих инспекторов, расскажите подробнее.

— Налоговый кодекс и его лазейки понимает опытный бухгалтер. А на мой взгляд, еще лучше его понимают сами налоговики. Подсказывать, чтобы выбрать эффективный метод налогообложения, — в этом нет нарушений, наоборот, важно помогать бизнесу. А когда подсказывают или прикрывают определенных лиц с нанесением огромного ущерба государству, создавая несправедливую среду для предпринимателей, — такие не просто не должны работать в ГНС, а их каждому шагу надо давать оценку.

За полгода более четырех сотрудников были задержаны со стороны следствия ГКНБ. На днях задержаны еще несколько сотрудников ГНС. Про одного из них и за какие схемы был задержан подробнее рассказано в первом выпуске программы «Схемы».

— Говоря о задержаниях, нельзя не вспомнить о скандальном аресте экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова. Можете рассказать, в каких незаконных схемах его обвиняют?

— Сейчас в отношении Алтынбека Абдувапова выдвигают обвинения по трем эпизодам, в одном из них, по версии следствия, Абдувапов и его заместитель при содействии подчиненных намеренно игнорировали многочисленные случаи отзыва и отклонения ЭТТН по подакцизным товарам и количество таких документов превысило 3 миллиарда сомов. Это могло привести к серьезной недоплате налогов государству. То есть его обвиняют в создании схемы с ЭТТН, в которой отпускают товары со склада, выписывая электронную товарно-транспортную накладную, а затем в системе могут эти записи отменить, хотя фактически может и не было возврата товара. Или еще имелись случаи, когда ЭТТН выписывали, а на них нет электронных счетов-фактур, что приводило к неуплате налогов.

— Что вы хотите донести до бизнеса, показывая схемы в открытом формате?

— Руководство ГНС нацелено показать бизнесу, что мы работаем не «в потемках», а открыто и системно. Публикуя кейсы, мы объясняем, какие именно действия считаются нарушениями, как формируется доказательная база и чем это может закончиться для компании. Многие предприниматели раньше думали, что их «не заметят» — сейчас они понимают, что цифровые системы фиксируют каждое движение товара и денег. Это своего рода превентивная мера: лучше работать прозрачно с самого начала, чем потом сталкиваться с уголовной ответственностью.

— Какие реформы в ГНС вы считаете наиболее значимыми?

— Цифровизация. Сегодня взаимодействие налоговой с бизнесом уже происходит в другой культуре — с минимальным личным вмешательством и больше в онлайн-среде. В этом большую роль играет «Салык Сервис» — IT- подразделение ГНС, которое автоматизирует процессы и создает инструменты цифрового контроля. В это учреждение отдали и функции по разъяснительной работе с населением, и мы увидели эффективные результаты.

Это начало влиять на качество цифровых продуктов, наши айтишники начали понимать лучше своих налогоплательщиков и продукты становятся более пользовательскими. Особую роль будет играть интеграция отчетов всех ведомств между собой — это и является нашим основным инструментом для реформ, которые начало делать новое руководство ГНС.

— Вы всегда работали в налоговой? Как вы думаете, полезно ли чиновникам на руководящих должностях иметь альтернативный опыт в карьере, для эффективного управления?

— Я брал большой перерыв в карьере, и занимался бизнесом. Вернулся я после того, как глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов начал проводить большие реформы в налоговой, он и меня обратно пригласил. Мой опыт в бизнесе позволяет мне смотреть на налоговую систему глазами налогоплательщика. Это помогает в реформировании процессов — от отчетности до логики проверок. Налоговая должна быть предсказуемой и профессиональной.

— Как строилась ваша карьера?

— Начинал с низовых позиций — в районной налоговой инспекции. Работал по подакцизным товарам, потом по НДС, где особенно сложная специфика. Этот налог требует глубокого понимания внешнеэкономической деятельности и документооборота. Там же и начался мой интерес к аналитике. Привычка к силовым методам до сих пор сильна, но акцент смещается. Там, где есть уклонение, — меры должны быть жесткими. В остальных случаях — упор на качество сервиса, обучение и поддержку.

Сегодня от нас ждут именно такого подхода — ориентированного на эффективность, а не на показательность. Нам важно не просто показывать хорошие цифры при выполнении плана, а на то, каким образом был выполнен план, глава ГНС заостряет наше внимание именно на этом.