Экономика

До 7,7 процента ускорилась инфляция в Кыргызстане во втором квартале 2025 года

До 7,7 процента ускорилась инфляция в Кыргызстане во втором квартале этого года. Такие данные содержатся в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике за указанный период.

По сведениям регулятора, инфляция в годовом выражении составила 8 процентов.

Отмечается, что рост цен обусловлен внешними и внутренними факторами — высокая волатильность мировых цен на нефть и продовольствие, усиление геополитической напряженности и изменение торговой политики ведущих стран, а также пересмотр тарифов на электро- и теплоэнергию, рост заработной платы, расширение государственных расходов и увеличение объемов кредитования.

Продовольственная инфляция в июне 2025-го составила 10,2 процента в годовом выражении.

Больше всего подорожали мясо и фрукты — на 17,2 и 22,3 процента соответственно.

В связи со сбором нового урожая рост стоимости овощей и фруктов в июне замедлился, составив 35,4 процента в годовом выражении.

Цены на непродовольственные товары в июне увеличились на 5,5 процента, а на услуги — на 5,6 процента.

Базовая инфляция в июне составила 6,3 процента в годовом выражении.
