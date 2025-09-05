19:32
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Кредитный портфель банковской системы КР составляет 416,9 миллиарда сомов

Кредитный портфель банковской системы Кыргызстана составляет 416,9 миллиарда сомов, увеличившись за второй квартал этого года на 12,2 процента. Такие данные содержатся в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике за указанный период.

Кредитование экономики продолжает расти, отмечает регулятор. Рост обеспечен расширением кредитных ресурсов в национальной валюте — до 341,8 миллиарда сомов (на 13,8 процента). В том числе на это повляли:

  • потребительские кредиты — рост на 18,7 процента;
  • ипотечное кредитование — рост на 8,9 процента;
  • кредиты для торговли и коммерческих операций — рост на 8 процентов.

По информации Нацбанка, кредитный портфель в иностранной валюте увеличился на 5,7 процента, составив 75,1 миллиарда сомов. Основным сектором кредитования в иностранной валюте стали торговля и коммерческие операции, на долю которых пришлось 57,9 процента.

Кредитный портфель в национальной валюте за год вырос на 54 процента. Сохраняется высокий спрос на кредиты. Основная доля из них приходится на потребительское кредитование, ипотеку и кредиты реальному сектору.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342294/
просмотров: 1393
Версия для печати
Материалы по теме
Банки России из списка системно значимых не исключают поиск финансовой помощи
Совокупный кредитный портфель коммерческих банков превысил 340 миллиардов сомов
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей