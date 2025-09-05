19:33
Нацбанк зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале

Национальный банк Кыргызстана зафиксировал снижение экспорта и импорта товаров во втором квартале этого года. Такие данные содержатся в отчете регулятора о денежно-кредитной политике.

Уточняется, что экспорт товаров составил $541,9 миллиона. Это на 36,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Основное сокращение экспорта связано с падением поставок золота, серебра, предметов одежды, авиакеросина, овощей, фруктов и орехов, животных, трикотажной и хлопчатобумажной ткани, а также металлического лома и отходов неблагородных цветных металлов.

Без учета золота экспорт сократился на 28,2 процента, составив $418,8 миллиона.

Импорт товаров за отчетный период отмечен на уровне $2,93 миллиарда. Это на 1,5 процента меньше, чем за второй квартал прошлого года.

Отрицательная динамика обусловлена снижением поставок мебели, оснований и футляров для швейных машин и деталей, деталей посудомоечных машин (кроме бытовых), деталей канцелярских машин и машин для автоматической обработки данных, автомобилей, дизельного топлива, авиакеросина, предметов одежды, трикотажных тканей, эфирных масел и моющих средств.

Импорт энергопродуктов снизился на 14,1 процента и составил $286 миллионов. Понижение произошло за счет удешевления контрактных цен на ГСМ.
