Доллар и евро вновь подорожали, рубль подешевел. Курс валют на 5 сентября

Официальные курсы доллара, евро и китайского юаня выросли, российского рубля — снизился. Казахский тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,01 процента). Возвращение после небольшого падения к годовому максимуму.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,25 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,9492 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,26 сома, продажа — 102,26 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0781 сома (падение на 0,53 процента). Самое большое суточное снижение за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,07 сома, продажа — 1,094 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1619 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1425 сома, продажа — 0,1689 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2487 сома (рост на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,7 сома.