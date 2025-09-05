19:33
Экономика

В Кыргызстане растет спрос на местные саженцы

До 2024 года в Кыргызстане фермерам приходилось сталкиваться с серьезной проблемой — в стране не хватало собственных саженцев. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, из-за этого садоводы зависели от импорта, часто переплачивали за посадочный материал, а закладка садов и виноградников обходилась дороже.

«Ситуация начала меняться, когда на границе усилили контроль за ввозом саженцев. Поток дешевого и некачественного посадочного материала из других стран сократился, и отечественные питомники получили возможность развиваться. Теперь кыргызстанские садоводы все чаще выбирают местные саженцы, которые не только качественные, но и лучше подходят к нашим почвенно-климатическим условиям», — говорится в сообщении.

Руководитель СХК «Арпа Сай Береке багы», объединяющего 50 семей из села Арпа Сай, Исманали Юлдашев отмечает: «Раньше мы сильно проигрывали из-за ввоза саженцев из других государств, но теперь ситуация изменилась. Качество посадочного материала растет, а кыргызские питомники становятся сильнее».

В сотрудничестве с департаментом экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства питомник определил перспективные сорта для выращивания. Только в 2025 году здесь произведено и передано садоводам более 1 миллиона 300 тысяч саженцев плодовых, орехоплодовых культур и винограда. Все они адаптированы к условиям КР, что делает их особенно ценными для фермеров.

Питомник также проводит опыты по выращиванию цитрусовых культур.

Если эксперименты окажутся успешными, фермеры получат возможность закладывать сады с лимонами, апельсинами и другими южными плодами.

А уже к весеннему сезону 2026 года питомник готовит к реализации свыше 1 миллиона 500 тысяч саженцев востребованных сортов плодовых культур.

Таким образом, СХК «Арпа Сай Береке багы» становится одним из лидеров питомниководства в Кыргызстане, помогая республике меньше зависеть от импорта и обеспечивая садоводов качественным посадочным материалом.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342304/
просмотров: 2430
