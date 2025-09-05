Международные резервы Кыргызстана превысили $7 миллиардов

Международные резервы Национального банка достигли $7 миллиардов 21,21 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, с начала 2025 года резервы увеличились на $1 миллиард 933,1 миллиона, или на 38 процентов. При этом в 2024-м валовые международные резервы увеличились с $3 миллиардов 236,5 миллиона до $5 миллиардов 88,1 миллиона.

Рост международных резервов в этом году обеспечили поступления от операций на внутреннем и внешнем рынках, а также благоприятная конъюнктура на мировом рынке драгоценных металлов.

Нацбанк придерживается консервативной стратегии управления международными резервами, ориентированной на безопасность и ликвидность резервных активов.

Их используют для поддержания покупательской способности национальной валюты, стабильности цен, обеспечения финансовой стабильности Кыргызстана. Резервы также позволяют своевременно обслуживать международные обязательства страны, отметили в НБ КР.