19:33
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

В Казахстане четыре банкноты выйдут из обращения

Национальный банк Казахстана объявил даты завершения параллельного обращения старых купюр номиналом 1 тысяча, 2 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч тенге. Об этом сообщили на сайте Tengrinews.kz.

По их данным, с 24 сентября первыми из оборота выйдут банкноты номиналом 5 тысяч тенге образца 2011 года. С этого периода «Казпочта» будет обменивать их на новые купюры в течение трех лет, а филиалы Нацбанка — бессрочно.

Также установлены сроки окончания параллельного обращения других купюр:

  • 2 тысячи тенге — по 24 июня 2026 года;
  • 10 тысяч тенге — по 27 июня 2026 года;
  • 1 тысяча тенге — по 27 марта 2027 года.

Отмечается, что параллельное обращение — это стандартная практика при замене банкнот, позволяющая избежать паники и дать время на обновление банкоматов и кассового оборудования.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342355/
просмотров: 2985
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован подозреваемый в крупном мошенничестве
Отсутствовал сертификат. В Казахстан вернули 48 тонн шрота подсолнечного
Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты
МИД Казахстана опроверг информацию о задержании главы ведомства
Задержан министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу
Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание
Следы неизвестной древней цивилизации обнаружили в Казахстане
Представитель Казахстана впервые стал победителем конкурса «Новая волна»
Почему Казахстан отстает по темпам роста от Кыргызстана, рассказали Токаеву
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей