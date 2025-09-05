19:34
Экономика

Российскую вакцину против мыта лошадей начнут производить в Кыргызстане

Российскую вакцину против мыта лошадей начнут производить на базе биокомбинатов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане по лицензионным соглашениям. Об этом по итогам сессии Восточного экономического форума «Агропром Дальнего Востока: взгляд в будущее» журналистам сообщил доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства федерального исследовательского центра «Якутский научный центр» Сибирского отделения РАН Михаил Неустроев.

«По лицензионному соглашению начато производство нашей вакцины в Монголии. Готовимся подписать лицензионные соглашения с производителями в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В июле мы получили евразийский патент», — сказал он.

Михаил Неустроев уточнил, что делегация республики планирует бизнес-миссию в РУз в конце сентября, и добавил, что инициатива поддерживается Центром поддержки экспорта Республики Саха (Якутия).

Мыт — острая инфекционная болезнь лимфоузлов лошадей, от которой страдают преимущественно молодые животные. Вакцину против мыта ученые из Якутска разработали в 2001 году, провели перерегистрацию усовершенствованной вакцины в 2021-м.
