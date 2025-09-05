19:34
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Экономика

Рост цен на золото до $5 тысяч за унцию спрогнозировали аналитики Goldman Sachs

Аналитики Goldman Sachs Group спрогнозировали рост стоимости золота почти до $5 тысяч за унцию в случае подрыва независимости Федеральной резервной системы США. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на аналитическую записку Bloomberg.

По мнению экспертов, это возможно, если частные инвесторы переведут часть вложений из американских гособлигаций в слитки.

Базовый прогноз Goldman Sachs — рост стоимости золота до $4 тысяч за унцию к середине 2026 года. Сценарий «предельного риска» инвестиционного банка предполагает увеличение котировок до $4,5 тысячи за унцию. Вариант с ростом цен на золото до $5 тысяч за унцию возможен, если в золото перетечет 1 процент частных инвестиций из казначейских облигаций Соединенных Штатов.

Читайте по теме
Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота

Сценарий, при котором независимость ФРС США от администрации Дональда Трампа окажется под угрозой, скорее всего, приведет к повышению инфляции, снижению котировок акций и долгосрочных облигаций и подорвет статус американского доллара как мировой резервной валюты, указывает Goldman.

Золото, напротив, — это средство сбережения, которое от институционального доверия не зависит, добавили аналитики. Драгоценный металл остается самой твердой долгосрочной рекомендацией Goldman среди сырьевых товаров.

ФРС считается независимым органом в американском правительстве и принимает решения без одобрения президента или ведомств. Однако в последнее время рынок обеспокоен тем, что чиновников регулятора активно критикует Дональд Трамп, требуя ускоренного понижения процентных ставок.

  • 1 сентября спот-цена на золото выросла на 0,9 процента, до $3 тысяч 477,89 за унцию, достигнув наивысшей отметки с 22 апреля. Фьючерсы на золото в Штатах с поставкой в декабре подорожали на 0,9 процента — до $3 тысяч 548, пишет Forbes.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/342370/
просмотров: 1852
Версия для печати
Материалы по теме
Цены на золото обновили исторический рекорд, превысив $3 тысячи 600 за унцию
В Узбекистане пресекли попытку ввоза 19 килограммов золота из Кыргызстана
Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота
Золото из Кыргызстана впервые продано Малайзии
Запасы золота Нацбанка Кыргызстана установили рекорд
Падения и рост. Как менялась цена золота в Кыргызстане в июне и с начала года
Кыргызстан оказался в тройке крупнейших мировых продавцов золота
Бывший топ-менеджер обвинил компанию «КАЗ Минералз Бозымчак» в вывозе золота
Кыргызстан начнет продавать аффинированное золото в Малайзию
Швейцария и Великобритания стали основными покупателями кыргызского золота
Популярные новости
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;3&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 3 сентября
Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о&nbsp;том, как с&nbsp;умом раскрывать теневые схемы Замглавы Налоговой службы Кыргызстана о том, как с умом раскрывать теневые схемы
В&nbsp;КР&nbsp;хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из&nbsp;третьих стран в&nbsp;ЕАЭС В КР хотят прикрыть транзитный коридор для ввоза авто из третьих стран в ЕАЭС
В&nbsp;Баткенской области построят новый город&nbsp;&mdash; более 800 гектаров трансформируют В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
19:21
Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогательства к пенсионеру Экс-участницу конкурса «Мисс Европа» осудили за домогат...
19:01
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе более чем за $3,6 миллиона
18:30
7 сентября: где в Бишкеке отключат свет
18:00
Штат Национальной комиссии по госязыку оптимизируют
17:54
ЦИК утвердила изменения в работе группы по информированию избирателей