Семь штрафов наложили за завышение цен на мясо в Кыргызстане

В Кыргызстане за завышение цен на мясо наложено семь штрафов и выдано десять предписаний. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления Службы антимонопольного регулирования Айпери Джусупбекова.

Она напомнила, что с 11 августа в стране ввели государственный контроль за ценами на мясо на 90 дней. Согласно поручению, стоимость мяса должна быть ниже 700 сомов.

Читайте по теме
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо

«Это касается говядины и баранины, за исключением бескостного мяса. Цены по республике варьируются в зависимости от региона — от 580 до 690 сомов за килограмм. В рамках госрегулирования проводится ежедневный мониторинг стоимости. Если кто-то зафиксировал завышенные цены, можно сообщить об этом нам по номеру телефона 0312563147, сотрудники территориальных отделов проверят на местах», — сказала Айпери Джусупбекова.

Она отметила, что рынок продуктов питания конкурентный, цены формируются в зависимости от спроса и предложения, напрямую не регулируются. Однако есть перечень социально значимых товаров, утвержденный постановлением кабинета министров. По ним служба проводит еженедельный мониторинг и в целом оценку ситуации.

Сейчас стоимость социально значимых товаров остается стабильной, резкого роста нет.

«На 4 сентября в рамках мониторинга зафиксировано снижение цен на ряд товаров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снизилась стоимость муки, сахара, яиц, риса. За последний месяц  подешевели говядина, баранина, сахар, рис, картофель, морковь, лук. Это носит сезонный характер», — добавила Айпери Джусупбекова.
