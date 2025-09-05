19:34
Уровень профессионального образования отстает от требований экономики — МДС

Уровень среднего профессионального и высшего образования в Кыргызстане отстает от современных требований экономики. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его мнению, важно развитие системы образования, потому что в предпринимательстве ключевую роль играет идея, которая может появится при наличии соответствующих знаний и навыков. Однако сфера среднего профессионального и высшего образования в Кыргызстане ощутимо отстает от современных реалий и требований экономики.

Он также поделился мнением о практике поддержки предпринимательства, которую широко внедряют в других странах.

Глава МДС отметил, что, например, в скандинавских странах используют механизм, при котором человек может рассчитывать на социальную поддержку, развивая свои идеи, даже если они на начальном этапе не приносят доход.

По его словам, такая модель позволяет раскрывать потенциал людей, а также в перспективе формировать инновационные предприятия.

Аскар Сыдыков также отметил положительную роль бизнес-инкубаторов и акселераторов, когда предприниматели могут презентовать свои проекты и получить доступ к венчурному или ангельскому финансированию (вложения в стартапы на ранних этапах развития, которые осуществляют частные инвесторы. — Прим. ред.). Такие инструменты помогают масштабировать бизнес.

Он добавил, что государство должно вводить упрощенное регулирование. Например дать бизнесу возможность ликвидировать предприятие в режиме онлайн за полчаса. Сейчас этот процесс требует много времени.

Он также предложил внедрить отдельные курсы предпринимательства в регионах и городах областного значения, что позволит людям быстро получать необходимые навыки и открывать собственное дело, даже без формального образования.

По его словам, в Кыргызстане высокий интерес к предпринимательству, и многие стремятся к независимости и развитию собственного дела.
