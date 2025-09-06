Скоро зима. Мощность четырех подстанций увеличили в Баткенской области

Мощность четырех подстанций увеличили в Баткенской области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По его данным, работы проводятся в рамках программы модернизации электроэнергетической отрасли.

Отмечается, что с начала года проведен текущий ремонт на 41 подстанции и капитальный ремонт на пяти подстанциях.

Мощность четырех подстанций существенно увеличена:

«Животноводческая» (Кызыл-Жол, Баткен) — с 10 тысяч киловольт-ампер до 16 тысяч;

«Исфана» (Раззаков, Лейлекский район) — с 6,3 тысячи киловольт-ампер до 10 тысяч;

«Уч-Коргон» (село Уч-Коргон, Кадамджайский район) — с 4 тысяч киловольт-ампер до 6,3 тысячи;

«Кульдинская» (село Кульду, Кадамджайский район) — с 2,5 тысячи киловольт-ампер до 4 тысяч.

Модернизация профинансирована за счет собственных средств ОАО «НЭСК».

По данным ведомства, на балансе службы подстанций Баткенского филиала находятся 50 энергообъектов.