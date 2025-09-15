Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов

Министерство финансов Кыргызстана прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов. Прогноз доходов государственного бюджета на 2026-2030 годы подготовлен специалистами ведомства.

Отмечается, что общий объем доходов в 2026 году составит 604,3 миллиарда сомов. По данным Минфина, он будет расти до 840,7 миллиарда сомов к 2030-му. При этом по отношению к ВВП доля снизится с 29,2 процента до 22,9 процента.

Основным источником поступлений традиционно будут налоговые отчисления. Ожидается, что в 2026 году они обеспечат 460,5 миллиарда сомов, а к 2030-му — 714,8 миллиарда сомов.

Неналоговые доходы, включающие поступления в сфере оказания платных услуг, дивиденды от госпакета акций и сборы, будут варьироваться в пределах 119-129 миллиарда сомов ежегодно.

Официальные трансферты, включая программные гранты и инвестиционные проекты, будут постепенно снижаться. В 2026 году прогнозируется их поступление на уровне 14 миллиарда сомов (0,7 процента к ВВП), а к 2030-му они сократятся до 2,6 миллиарда сомов.