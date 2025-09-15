10:03
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Экономика

Минфин прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов

Министерство финансов Кыргызстана прогнозирует доходы бюджета к 2030 году на уровне 840 миллиардов сомов. Прогноз доходов государственного бюджета на 2026-2030 годы подготовлен специалистами ведомства.

Отмечается, что общий объем доходов в 2026 году составит 604,3 миллиарда сомов. По данным Минфина, он будет расти до 840,7 миллиарда сомов к 2030-му. При этом по отношению к ВВП доля снизится с 29,2 процента до 22,9 процента.

Основным источником поступлений традиционно будут налоговые отчисления. Ожидается, что в 2026 году они обеспечат 460,5 миллиарда сомов, а к 2030-му — 714,8 миллиарда сомов.

Неналоговые доходы, включающие поступления в сфере оказания платных услуг, дивиденды от госпакета акций и сборы, будут варьироваться в пределах 119-129 миллиарда сомов ежегодно.

Официальные трансферты, включая программные гранты и инвестиционные проекты, будут постепенно снижаться. В 2026 году прогнозируется их поступление на уровне 14 миллиарда сомов (0,7 процента к ВВП), а к 2030-му они сократятся до 2,6 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/343356/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
МАР выделит Кыргызстану бюджетный кредит в $101,5 миллиона
Более триллиона сомов доходов планируется получить от сектора госуправления
Джалал-Абадская область получила из бюджета почти 2 миллиарда сомов
Джалал-Абадская область профинансирована из бюджета на 1,872 миллиарда сомов
Бюджет ФОМС в 2026 году прогнозируется на уровне более 10 миллиардов сомов
Всемирный банк: Кыргызстан станет страной с высокими доходами через 70 лет
Консолидированный бюджет Кыргызстана впервые превысит триллион сомов
Всемирный банк предоставит Кыргызстану бюджетную поддержку в $100 миллионов
Кыргызстан лидирует среди стран ЕАЭС по доходу консолидированного бюджета
Иссык-Кульская область на развитие получила 587 миллионов сомов из бюджета
Популярные новости
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Сом подорожал к&nbsp;рублю, евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;сентября Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября
На&nbsp;перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля На перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля
Тендер на&nbsp;строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
10:00
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депута...
09:44
В Кыргызстан прибыл принц Рахим Ага Хан V: будет вручать архитектурную премию
09:44
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста
09:35
Пьяный водитель заявил, что «должен был стать лучшим оперативником 2025 года»
09:33
Рубль начал дорожать, тенге и юань подешевели. Курс валют на 15 сентября