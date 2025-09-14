ГНС за восемь месяцев собрала более 243 миллиардов сомов налогов и страхвзносов

Государственная налоговая служба КР за январь — август 2025 года обеспечила поступление 243 миллиардов 51,7 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Это на 55 миллиардов 332,5 миллиона сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ГНС, в республиканский бюджет поступило 165 миллиардов 234,7 миллиона сомов. План выполнен на 104,6 процента и перевыполнен на 7 миллиардов 261,8 миллиона сомов. В местные бюджеты направлено 24 миллиарда 817,6 миллиона сомов — 109,1 процента от плана, перевыполнение составило 2 миллиарда 66,1 миллиона сомов.

Также Налоговая служба собрала 52 миллиарда 999,4 миллиона сомов страховых взносов, перевыполнив план на 1 миллиард 259,4 миллиона сомов (102,4 процента).

Всего по налогам и другим обязательным платежам в январе — августе 2025 года собрано 190 миллиардов 52,3 миллиона сомов. План выполнен на 105,2 процента и перевыполнен на 9 миллиардов 328 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступления увеличились на 51 миллиард 125,7 миллиона сомов.