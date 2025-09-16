12:46
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах

ЕАЭС готовит запуск сервиса для поиска информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в странах союза. Соответствующее решение принято Советом Евразийской экономической комиссии, сообщает ЕЭК.

Отмечается, что оно направлено в страны союза для прохождения процедур, необходимых для подписания.

Новый сервис обеспечит создание общего информационного ресурса, который объединит сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров, охраняемых в странах объединения.

Основная цель – предоставить правообладателям, бизнесу, патентным поверенным и государственным органам удобный и быстрый доступ к информации по принципу «одного окна».

«Этот сервис не просто техническое решение, это прямое вложение в защиту инноваций и добросовестной конкуренции на пространстве всего союза. Он позволит значительно сократить время и финансовые издержки при проверке уникальности товарного знака или наименования места происхождения товара перед его регистрацией, а также повысит прозрачность и эффективность защиты прав интеллектуальной собственности», – сказал член коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
