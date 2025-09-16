В Кыргызстане изменили правила торговли: утверждены новые ставки патентов

В Кыргызстане утвердили новые нормы налогового законодательства для торговой деятельности. Кабинет министров принял постановление, которое устанавливает базовые суммы патентов на торговлю и налоговые ставки для особого режима, сообщила пресс-служба ГНС.

Основные изменения:

1. Патентная система. Предприниматели, работающие на рынках, мини-рынках и в стационарных помещениях площадью до 30 квадратных метров, могут использовать патент. При этом торговые центры и субъекты в зоне особого режима не могут применять патентную систему.

2. Новые ставки. Ставка патента теперь фиксирована и зависит от площади торгового места или планируемой выручки.





3. Особый режим. Утверждены налоговые ставки и реестр рынков, где действует особый режим. В список вошли 17 рынков.







Предприниматели могут приобрести патент в налоговых органах, через мобильные банкинги и платежные терминалы. Государственная налоговая служба призывает бизнес внимательно ознакомиться с новыми правилами.