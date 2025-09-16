Требования к внутреннему контролю в обменных бюро усилят: инициатива Нацбанка

Национальный банк Кыргызстана инициирует принятие постановления «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в обменных бюро в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Регулятор также предлагает внести изменения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В случае принятия документов требования к внутреннему контролю в обменных бюро усилят.

Отмечается, что инициатива направлена на выполнение международных стандартов Financial Action Task Force (FATF) и приведение законодательства КР в соответствие с последними изменениями.

В проекте предусмотрена актуализация 28 нормативных актов Нацбанка с учетом международных стандартов FATF.

«Организованная преступность подрывает общественную, экономическую и политическую стабильность, усиливаясь за счет трансграничных операций и коррупционных связей», — говорится в справке-обосновании.

Financial Action Task Force, FATF — международная межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кыргызстан также является участником международных конвенций ООН по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.