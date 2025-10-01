В Кыргызстане до конца года откроют четыре торгово-логистических центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По состоянию на сентябрь в республике функционируют 34 торгово-логистических центра, из которых пять ввели в эксплуатацию в этом году.

Отмечается, что на этапе строительства центров возводят склады и офисы, устанавливают современное оборудование и IT-системы. Затем запускают процессы приема, хранения и отправки товаров, внедряют электронный документооборот и цифровые сервисы.