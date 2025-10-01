01:00
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

В Кыргызстане до конца года откроют четыре торгово-логистических центра

В Кыргызстане до конца года откроют четыре торгово-логистических центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По состоянию на сентябрь в республике функционируют 34 торгово-логистических центра, из которых пять ввели в эксплуатацию в этом году.

Отмечается, что на этапе строительства центров возводят склады и офисы, устанавливают современное оборудование и IT-системы. Затем запускают процессы приема, хранения и отправки товаров, внедряют электронный документооборот и цифровые сервисы.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345470/
просмотров: 2585
Версия для печати
Материалы по теме
Логистический центр в Бишкеке класса А построят с участием Узбекистана
ГПТИ и Alkanov Group подписали меморандум о намерениях по проекту GLOBAL HUB
В Ноокате трансформировали участок для строительства логистического центра
В Кочкоре почти достроен крупнейший в регионе торгово-логистический комплекс
Торгово-логистический комплекс за $57 миллионов построят в Джалал-Абаде
Глава кабмина заложил капсулу под строительство таможенно-логистического центра
Маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках логистического центра «Атбашы»
Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане
Недалеко от границы с Китаем строится логистический центр «Атбашы»
Богарная земля в Мазар-Булаке подлежит трансформации: построят торговый центр
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки