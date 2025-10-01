В Кыргызстане установлены новые правила в отношении легализованных автомобилей и зарегистрированных с госномерами с кодом региона 10. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Для этого вида транспорта вводится запрет на:
- отчуждение (продажу и дарение);
- вывоз за пределы КР;
- передачу права управления другому лицу.
Передача права управления допускается только в строго определенных случаях:
- членам семьи (супругу/супруге, одному из детей) в порядке наследования после смерти владельца при наличии подтверждающих документов;
- членам семьи или назначенному опекуну/попечителю в случае признания собственника недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда.
Реализация постановления кабмина поручена Госагентству по регистрации транспортных средств и водительского состава, Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и Пограничной службе ГКНБ.
Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.