В Кыргызстане установлены новые правила в отношении легализованных автомобилей и зарегистрированных с госномерами с кодом региона 10. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Для этого вида транспорта вводится запрет на:

отчуждение (продажу и дарение);

вывоз за пределы КР;

передачу права управления другому лицу.

Передача права управления допускается только в строго определенных случаях:

членам семьи (супругу/супруге, одному из детей) в порядке наследования после смерти владельца при наличии подтверждающих документов;

членам семьи или назначенному опекуну/попечителю в случае признания собственника недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда.

Реализация постановления кабмина поручена Госагентству по регистрации транспортных средств и водительского состава, Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и Пограничной службе ГКНБ.

Напомним, 30 сентября завершилась кампания по легализации транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номерами.