Экономика

В КР объем кредитного портфеля клиентов банков увеличился на 26,1 процента

В Кыргызстане объем кредитного портфеля клиентов банков увеличился на 26,1 процента. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Уточняется, что по состоянию на 31 июля 2025 года объем кредитного портфеля клиентов банков составил 429,6 миллиарда сомов (на конец 2024-го — 340,7 миллиарда).

Кредиты на промышленность составили 15,2 миллиарда сомов (увеличение на 8,2 процента), сельское хозяйство — 52,9 миллиарда (11,6 процента), торговлю — 105,4 миллиарда (17,2 процента), строительство — 15 миллиардов (10,2 процента), ипотеку — 47,9 миллиарда (22,2 процента), потребительские кредиты — 144,2 миллиарда (45,3 процента) и прочие — 49 миллиардов (31,2 процента).
