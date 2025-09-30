Кыргызстан призывает к ускорению промышленной и аграрной кооперации в ЕАЭС

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял сегодня участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое проходит в Минске. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Адылбек Касымалиев обозначил приоритеты Кыргызстана в ЕАЭС, призвав к ускорению кооперации в аграрном секторе и устранению оставшихся барьеров.
Он подчеркнул, что Евразийский союз — это прежде всего «пространство доверия и сопричастности».
«Наш союз — это не только правовые документы, институты и механизмы. Прежде всего это пространство доверия и сопричастности, основанное на общей истории и едином стремлении к будущему. Сегодня мы продолжаем эту миссию, создавая мосты нового времени — транспортные, энергетические, цифровые, торговые», — сказал глава кабмина.
Приоритеты Кыргызстана: АПК и промышленность
Дальнейшее углубление кооперации в аграрной сфере, по его мнению, должно включать:
-
развитие совместных проектов по переработке сельхозпродукции для создания добавленной стоимости внутри союза;
-
внедрение современных технологий орошения, семеноводства и органического земледелия.
Особое значение председатель кабинета министров придал промышленной кооперации, отметив, что межгосударственные программы в этой сфере должны быть долгосрочными и ориентированными на развитие высокотехнологичных отраслей.
Транспорт и устранение барьеров
Перед ЕАЭС стоит стратегическая задача — построить устойчивую транспортную систему, которая соединит Восток и Запад, Север и Юг.
Адылбек Касымалиев назвал первостепенным направлением работы полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке ЕАЭС.
Союз должен стать объединением, где каждый гражданин мог бы свободно передвигаться и работать.Адылбек Касымалиев
«Мы должны создать благоприятную среду для наших граждан, чтобы они могли комфортно и эффективно осуществлять трудовую деятельность в любой стране союза», — отметил он.