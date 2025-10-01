01:01
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

ЕЭК временно обнулила ввозные пошлины на бензин и дизельное топливо

Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«Совет ЕЭК принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей и прочих газойлей сроком по 30 июня 2026 года включительно», — отметили в комиссии.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, пошлины обнулили для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива из-за «локального снижения объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса».

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его опубликования.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345554/
просмотров: 1235
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле
В ЕАЭС запустили единые навигационные пломбы для отслеживания перевозок
В ЕАЭС обнулили ввозную таможенную пошлину на промышленные жирные спирты
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах
Более 6,6 миллиона контрафактных товаров выявили в странах ЕАЭС
Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК
Какие проблемы есть у бизнеса при вывозе товаров из ЕАЭС, решили узнать эксперты
Приложение «Работа в ЕАЭС» обновили — оно стало удобнее
Лимит превышен. ЕАЭС ограничивает беспошлинный импорт одежды из Вьетнама
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки