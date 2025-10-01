Кабмин Кыргызстана хочет ограничить торговую наценку на соцтовары до 5 процентов

Кабинет министров Кыргызской Республики разработал проект постановления об установлении предельного уровня торговой наценки на социально значимые товары и продукцию отечественного производства. Документ вынесли на общественное обсуждение.
Цель инициативы — сдержать необоснованный рост цен, снизить инфляционное давление и поддержать местных производителей.
Согласно проекту, предельный уровень торговой наценки составит не более 5 процентов от отпускной цены производителя или импортера.
В кабмине отметили, что рост цен на потребительском рынке не всегда обосновывался рыночными механизмами — часто имеет место избыточная торговая наценка, особенно в крупных сетевых торговых точках.
Установление предельной наценки на уровне 5 процентов, отметили авторы инициативы, позволит:
-
обеспечить доступность базовых товаров для населения;
-
стимулировать потребление местной продукции;
-
сдерживать спекулятивные процессы на внутреннем рынке;
-
снизить риски социального напряжения.
Разработчики проекта считают, что его принятие не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не вызовет негативных социальных, экономических или коррупционных последствий.
О каких социально значимых товарах идет речь
- Мука пшеничная первого сорта.
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта, хлебобулочные изделия (лепешка).
- Молоко жирностью 2,5-3,2 процента.
- Масло растительное.
- Масло сливочное.
- Говядина и баранина (кроме бескостного мяса).
- Сахар-песок.
- Рис.
- Макаронные изделия.
- Яйца куриные.
- Овощи — картофель, морковь, лук.
- Уголь.
- Бензин марки АИ-92, дизельное топливо.
- Сжиженный углеводородный газ.
- Минеральные удобрения.
- Корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.
Как отмечается в документе, Министерство экономики и коммерции получит право при необходимости расширять список социально значимых продуктов, на которые распространяется регулирование.