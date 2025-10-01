Кабмин Кыргызстана хочет ограничить торговую наценку на соцтовары до 5 процентов

Кабинет министров Кыргызской Республики разработал проект постановления об установлении предельного уровня торговой наценки на социально значимые товары и продукцию отечественного производства. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Цель инициативы — сдержать необоснованный рост цен, снизить инфляционное давление и поддержать местных производителей.

Согласно проекту, предельный уровень торговой наценки составит не более 5 процентов от отпускной цены производителя или импортера.

В кабмине отметили, что рост цен на потребительском рынке не всегда обосновывался рыночными механизмами — часто имеет место избыточная торговая наценка, особенно в крупных сетевых торговых точках.

Установление предельной наценки на уровне 5 процентов, отметили авторы инициативы, позволит:

обеспечить доступность базовых товаров для населения;

стимулировать потребление местной продукции;

сдерживать спекулятивные процессы на внутреннем рынке;

снизить риски социального напряжения.

Разработчики проекта считают, что его принятие не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не вызовет негативных социальных, экономических или коррупционных последствий.

О каких социально значимых товарах идет речь

Мука пшеничная первого сорта.

Хлеб пшеничный из муки первого сорта, хлебобулочные изделия (лепешка).

Молоко жирностью 2,5-3,2 процента.

Масло растительное.

Масло сливочное.

Говядина и баранина (кроме бескостного мяса).

Сахар-песок.

Рис.

Макаронные изделия.

Яйца куриные.

Овощи — картофель, морковь, лук.

Уголь.

Бензин марки АИ-92, дизельное топливо.

Сжиженный углеводородный газ.

Минеральные удобрения.

Корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

Как отмечается в документе, Министерство экономики и коммерции получит право при необходимости расширять список социально значимых продуктов, на которые распространяется регулирование.