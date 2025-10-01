01:01
Россия остается крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов в США

Россия по итогам 2024 года сохранила статус крупнейшего поставщика топлива для ядерных реакторов в США, несмотря на действующий запрет на импорт российского обогащенного урана. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки продолжились, несмотря на действующий запрет на импорт, следует из данных управления энергетической информации США.

Из общего объема закупленных услуг по разделению изотопов 20 процентов поступило из РФ, что является наибольшей долей. За ней следуют Франция с 18 процентами и Нидерланды с 15 процентами.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт признал, что Штаты не могут сократить закупки из России из-за нехватки достаточных мощностей для собственного производства ядерного топлива.

Согласно отчету, в прошлом году по контрактам на оказание услуг по обогащению у восьми поставщиков было закуплено 15 миллионов единиц работы разделения (ЕРР — в этих единицах исчисляются работы по разделению изотопов).

К концу 2024 года на складах коммерческих компаний США было 167 миллионов фунтов урана. Это на 6 процентов больше, чем годом ранее.

В отчете говорится, что уран также поступал из Канады — 36 процентов, Казахстана −24 процента, Австралии — 17 процентов, Узбекистана — 9 процентов.
