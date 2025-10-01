О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области будет построена третья атомная электростанция.

По его словам, в планах и строительство четвертой АЭС на базе малых модульных реакторов на побережье Каспийского моря. Местом может стать территория в районе Актау, где в советское время работала атомная станция на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350.

«Прошло заседание госкомиссии по развитию атомной отрасли, где определили вторую перспективную площадку для строительства АЭС в Казахстане. Следующая площадка — Жамбылский район Алматинской области», — сказал он.

Вторая станция, по его словам, также будет на юге страны, потому что он «дефицитный».

«Мы ведем переговоры. Окончательный выбор в пользу китайской компании CNNC не сделан, но мы рассматриваем ее как приоритетного подрядчика АЭС», — проинформировал Алмасадам Саткалиев.

Напомним, первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Другие участники консорциума пока не определены. Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.

В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции в стране. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.