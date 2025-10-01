01:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области будет построена третья атомная электростанция.

По его словам, в планах и строительство четвертой АЭС на базе малых модульных реакторов на побережье Каспийского моря. Местом может стать территория в районе Актау, где в советское время работала атомная станция на базе реактора на быстрых нейтронах БН-350.

«Прошло заседание госкомиссии по развитию атомной отрасли, где определили вторую перспективную площадку для строительства АЭС в Казахстане. Следующая площадка — Жамбылский район Алматинской области», — сказал он.

Вторая станция, по его словам, также будет на юге страны, потому что он «дефицитный».

«Мы ведем переговоры. Окончательный выбор в пользу китайской компании CNNC не сделан, но мы рассматриваем ее как приоритетного подрядчика АЭС», — проинформировал Алмасадам Саткалиев.

Напомним, первую АЭС в Казахстане будет строить «Росатом». Другие участники консорциума пока не определены. Сейчас ведется проработка вопроса о привлечении государственного экспортного финансирования со стороны России.

В октябре прошлого года в Казахстане прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции в стране. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345585/
просмотров: 1789
Версия для печати
Материалы по теме
Первый энергоблок атомной электростанции в Узбекистане запустят в 2033 году
В Казахстане введен мораторий на ряд бюджетных расходов
Глава МИД Казахстана освобожден от должности, теперь он помощник президента
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
Казахстан приобретает 300 локомотивов американской компании Wabtec
Казахстан опроверг экспорт бензина в Узбекистан
На ТЭЦ Бишкека поступит 200 тысяч тонн угля из Казахстана
Группу Backstreet Boys оригинально встретили в Астане
Казахстан закупил у Китая технологии для массовой слежки — расследование
Казахстанцам не нужно сдавать тест на русский язык — Владимир Путин обновил указ
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки