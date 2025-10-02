01:02
Экономика

Новую высоковольтную подстанцию «Мурас» открыли в Бишкеке

Новую высоковольтную подстанцию «Мурас» открыли в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит разгрузить действующие подстанции «Ново-Южная», «Арча-Бешик» и «Пиковая Котельная», а также снизить потери электроэнергии.

«Мурас» обеспечит стабильное и качественное электроснабжение жилых массивов, социальных объектов и инфраструктуры юго-западной части города.

В ведомстве отметили, что цель строительства этой подстанции — предварительная подготовка для надежного электроснабжения строящегося в Бишкеке стадиона «Мурас», новых многоквартирных жилых домов, детского развлекательного парка «Евразия» и возводимых бизнес-центров.

Строительство профинансировало ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Реализацию осуществило Бишкекское предприятие электрических сетей.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию в столице высоковольтную подстанцию «Мурас». Это еще одно большое достижение в энергетической отрасли. Мы реализуем масштабную программу по развитию энергетики: строятся новые объекты, реконструируются крупные ГЭС, возводятся малые ГЭС, обновляется изношенное оборудование. Все это результат труда энергетиков, за что выражаю искреннюю благодарность.

Число потребителей ежегодно растет. Каждый год вводится в эксплуатацию свыше сотни объектов. Обеспечить их всех электроэнергией, укрепить энергосистему страны и создать основу для ее долгосрочного развития — наша прямая задача», — сказал глава Минэнерго Таалайбек Ибраев.

Подстанция «Мурас» расположена в юго-западной части города. На объекте установлено оборудование — силовой трансформатор мощностью 40 тысяч киловольт-ампер, элегазовые выключатели 110 киловатт и разъединители 110 киловатт.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345661/
