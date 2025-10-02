01:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США снова вводят санкции против Ирана. Об этом он написал в своем аккаунте в сети Х.

«Новые санкции и меры экспортного контроля будут направлены против 44 субъектов, связанных с ядерной, ракетной и военной программами Ирана. Как ясно дал понять президент США, мы перекроем Ирану все пути к созданию ядерного оружия», — отметил Марко Рубио.

Ранее ООН проинформировала, что санкции в отношении Ирана возобновлены после десятилетнего перерыва. Решение вступило в силу после того, как предложенная Россией и Китаем резолюция о шестимесячной отсрочке не получила поддержки в Совете безопасности ООН.

Ранее Совбез Организации признал, что Тегеран нарушает обязательства по соглашению 2015 года, которое ограничивает ядерную программу.

Санкции включают эмбарго на поставки вооружений, запрет на обогащение и переработку урана, ограничения на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, запрет на приобретение долей в зарубежных урановых проектах, заморозку активов десятков иранских физических и юридических лиц, запрет на поездки для иранских чиновников, ограничения на поставки материалов для ядерной программы.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345663/
просмотров: 1344
Версия для печати
Материалы по теме
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
Санкционные, визовые и миграционные темы обсудил глава МИД КР с властями США
После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане
Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана
Россия просит ИКАО ослабить авиационные санкции
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана
США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране
Двое иранских альпинистов, пропавших на пике Победы, признаны погибшими
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Евро, российский рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;октября Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки