Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 2 октября

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахстанского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0677 сома (рост на 1,27 процента). Самый большой рост за сутки с середины сентября. Восстановление: +1,7 процента за четыре дня.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1592 сома (снижение на 0,06 процента). Новый годовой минимум стоимости валюты в 2025 году.

Китайский юань:

Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).