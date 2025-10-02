01:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 2 октября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает быстро дорожать

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахстанского тенге — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,05 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,22 сома, продажа — 87,65 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,7581 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,96 сома, продажа — 102,94 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0677 сома (рост на 1,27 процента). Самый большой рост за сутки с середины сентября. Восстановление: +1,7 процента за четыре дня.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,064 сома, продажа — 1,088 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1592 сома (снижение на 0,06 процента). Новый годовой минимум стоимости валюты в 2025 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1421 сома, продажа — 0,1682 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2831 сома (рост на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,95 сома, продажа — 12,75 сома.


  • Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
