Крупные инфраструктурные проекты обсудили Минфин Кыргызстана и ЕБРР.

По данным пресс-службы Министерства финансов, состоялась встреча главы ведомства Алмаза Бакетаева с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Бойд-Карпентером.

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализация крупных инфраструктурных проектов — строительство Камбартинской ГЭС-1, реконструкция автодороги Кара-Балта — Чалдовар и проект линии электропередачи «Кемин — Балыкчи».

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и договорились о развитии двусторонних отношений между Кыргызской Республикой и ЕБРР.