Экономика

Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы

Для защиты клиентов банки Кыргызстана теперь обязаны внедрить антифрод-системы. Соответствующее постановление приняло правление Национального банка. Документ опубликован на сайте регулятора.

Нововведение касается управления операционными рисками. Коммерческие банки страны обязаны внедрить полноценные системы противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству (антифрод). Требование вводится для повышения устойчивости банковской системы и защиты клиентов от финансовых преступлений.

Комбанки обязаны:

  • разработать и ежегодно обновлять политику по борьбе с мошенничеством в системах дистанционного обслуживания;
  • проводить постоянный мониторинг всех расходных транзакций — от международных переводов и кредитов до снятия наличных и платежей через QR-коды;
  • присваивать каждой операции уровень риска — низкий, средний или высокий;
  • проверять подозрительные транзакции и хранить информацию о них не менее пяти лет;
  • вести реестр номеров телефонов, идентификаторов и других атрибутов, связанных с мошенничеством.

Банки также получили право приостанавливать операции, имеющие признаки мошенничества, до 30 дней. При этом клиент должен быть уведомлен, а банк обязан документировать все действия и предоставлять информацию в Нацбанк.

Регулятор также обновил инструкцию по работе с банковскими счетами и вкладами. Теперь в случае выявления подозрительной операции банк вправе временно блокировать расходные транзакции с учетом требований антифрод-систем.

Постановление вступает в силу через 15 дней после официального опубликования. Часть норм, касающихся работы антифрод-систем, начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/345798/
