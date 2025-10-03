01:04
Экономика

Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане

Швейцарская компания Swisscows выходит на рынок Кыргызстана с проектами в сфере цифровой безопасности. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

Отмечается, что состоялась встреча президента палаты Темира Сариева с главой поисковой системы Андреасом Вибе.

Swisscows планирует развивать экосистему цифровых решений, которая, в частности, включает:

  • защищенный мессенджер TeleGuard;
  • VPN-сервис;
  • облачное хранилище на серверах в Швейцарии;
  • безопасную электронную почту.

Компания также объявила о планах создать в КР собственный банк. Он будет работать на принципах прозрачности, цифровой защиты и конфиденциальности.

«Наша миссия — создать интернет, который служит людям, а не слежке. Кыргызстан — это страна с глубокими семейными традициями и растущим стремлением к цифровой независимости», — сказал Андреас Вибе.
