Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, впервые превысив $3 тысячи 850. Об этом сообщается на сайте биржи Comex.

Предыдущий рекорд в ценах на золото установлен 22 сентября, когда стоимость фьючерса впервые превысила $3 тысячи 750.

До этого эксперты заявили, что к концу этого года цена золота может превысить $4 тысячи за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС.

Аналитики также отмечают, что золото может подорожать в случае торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.