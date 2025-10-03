01:05
Экономика

Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение

С 6 по 9 октября 2025 года в Бишкеке состоятся переговоры делегаций Кыргызской Республики и Японии по заключению соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения или избежания уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, переговоры являются важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Японией. Следует отметить, что международные соглашения об избежании двойного налогообложения рассматриваются как один из эффективных механизмов по привлечению прямых иностранных инвестиций в национальную экономику.

Основные задачи соглашения — защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств.
