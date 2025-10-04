При формировании общих рынков энергоресурсов ЕАЭС остаются несогласованные темы

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев провел рабочую встречу с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым на полях ХVI Евразийского форума Kazenergy в Астане.

Обсуждены несогласованные вопросы по формированию общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС, намечены дальнейшие шаги по их реализации.

Также затронута тематика развития атомной энергетики, являющейся основным элементом низкоуглеродного будущего Союза. Углеродной нейтральности и развития альтернативных источников энергии было уделено особое внимание и в программе форума.

«Энергетический комплекс Казахстана вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности ЕАЭС», — отметил Арзыбек Кожошев.

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу для выработки сбалансированных решений, отвечающих интересам государств-членов ЕАЭС и способствующих интеграции стран «пятерки» в сфере энергетики.