Экономика

За тонировку стекол авто с начала года кыргызстанцы оплатили 721 миллион сомов

Выдача разрешений на тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей принесла в бюджет 721 миллион сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что размер сбора указан за период с января по август текущего года.

В целом по статье «Сборы» в бюджет поступило более 7,1 миллиарда сомов, в том числе за регистрацию автомобилей — 3,3 миллиарда сомов, государственную регистрацию — 638 миллионов сомов, вывоз мусора — 81 миллион сомов, парковку и стоянку — 21 миллион сомов.

Также в материалах указано, что сбор за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции составил более 31,2 миллиона сомов.

Напомним, кабмин предложил снизить стоимость тонировки автомобилей и подготовил проект соответствующего постановления.

Согласно документу, предлагается снизить сборы:

  • для граждан Кыргызстана — с 50 тысяч до 35 тысяч сомов;
  • для юридических лиц — с 70 тысяч до 55 тысяч сомов;
  • для нерезидентов — с 90 тысяч до 75 тысяч сомов.
