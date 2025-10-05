Треть российских компаний оказались убыточными по итогам первого полугодия

В первой половине 2025 года в России доля убыточных организаций (без учета малого и среднего бизнеса, финансовых и государственных структур) достигла 30,4 процента. Это максимум с периода пандемии коронавируса, когда об убытках отчитались 35 процентов российских компаний. Об этом сообщают «Известия».

Фото газеты «Известия»

По данным Росстата, за первые полгода 43 тысячи компаний получили прибыль на общую сумму 18,4 триллиона рублей, а почти 19 тысяч компаний совместно получили убыток свыше 5 триллиона рублей.

«В большинстве развитых стран доля убыточных компаний колеблется в диапазоне 10–20 процентов. Показатель в 30 процентов — это высокий уровень, хотя не уникальный для развивающихся рынков в условиях кризисов. Оптимальной нормой считается значение не выше 15–20 процентов. Таким образом, нынешняя треть сигнализирует о системных проблемах с доходностью целого ряда отраслей», — заявили в брокерской компании Freedom Finance Global.

Среди основных причин роста убыточных компаний эксперты называют высокую ключевую ставку, слабый спрос, санкции, рост издержек, удорожание логистики и изменения в налоговом законодательстве.

Кроме того, компаниям приходится больше тратить на сотрудников на фоне повышения зарплат. Сильнее всего пострадали угледобывающие компании, а также бизнес в сфере ЖКХ, перевозок и научных исследований.