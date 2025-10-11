Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1». Об этом сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, 9-10 октября министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил Брюссель (Бельгия), где принял участие в форуме Global Gateway.

В рамках мероприятия он провел встречи с международными финансовыми организациями, министрами энергетики РК и РУз для обсуждения хода реализации проекта ГЭС «Камбар-Ата-1».

В связи с этим ЕС согласился выделить Кыргызстану, Узбекистану и Казахстану в общей сложности $2,4 миллиарда для финансирования проекта и подписал двусторонний документ с тремя странами.

Уточняется, что два меморандума подписаны после того, как Евросоюз выразил готовность выделить КР $1 миллиард:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта «Камбаратинская ГЭС-1». В рамках переговоров согласован вопрос финансирования проекта на сумму до $500 миллионов.

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Камбаратинская ГЭС-1». Документ предусматривает финансирование проекта в размере до $500 миллионов.