В Налоговой службе прошла встреча с импортерами

Заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков провел встречу с представителями компаний-импортеров, включая крупных поставщиков и бизнес-ассоциации, для обсуждения вопросов, связанных с определением и применением налоговой базы НДС по облагаемой стоимости поставки товаров и импорта товаров, ввозимых из государств — членов ЕАЭС. В их отношении имеются признаки риска в соответствии с системой управлениями рисками.

По данным пресс-службы ведомства, цель встречи — выработка справедливого и прозрачного механизма расчета, который обеспечит баланс интересов государства и бизнеса.

В ходе обсуждения участники предложили пересмотреть отдельные коды ТН ВЭД, чтобы более точно учитывать специфику импортируемых товаров и корректно применять налогообложение.

Крупные поставщики подчеркнули необходимость учета особенностей их поставок при расчете стоимости, что позволит обеспечить более точное и объективное формирование налоговой базы.

Кубанычбек Ысабеков напомнил, что 28 августа 2025 года принято постановление кабинета министров № 533. В соответствии с ним применение налоговой базы НДС по облагаемой стоимости поставки товаров и импорта товаров, ввозимых из стран — участниц ЕАЭС, в отношении которых имеются признаки риска в соответствии с системой управлениями рисками, распространяется на всех импортеров, включая и дистрибьюторов.

Стороны договорились о продолжении диалога для детальной проработки предложений бизнеса и подготовки соответствующих изменений в нормативную базу.