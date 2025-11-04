Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой

В Кыргызстане вводится обязательный переход на безналичную форму расчетов. Соответствующие изменения предусмотрены в постановлении кабинета министров о реформе налогового администрирования.

Согласно документу, все городские предприятия торговли и сферы услуг должны будут принимать оплату банковскими картами и через электронные кошельки. Для этого бизнесу предстоит установить POS-терминалы или подключиться к онлайн-платежным системам.

«Это часть политики по прозрачности доходов и борьбе с теневой экономикой. Все операции должны фиксироваться в электронных системах», — отмечается в пояснительной части постановления.

Исключение сделано лишь для сельской местности и труднодоступных регионов, где цифровая инфраструктура пока недостаточно развита. В этих районах наличные платежи временно останутся допустимыми.

Новый порядок станет обязательным после завершения переходного периода, который рассчитан на несколько месяцев. Контроль за исполнением поручен Налоговой службе и Национальному банку.

Власти утверждают: переход к безналичным платежам позволит государству оперативно отслеживать денежные потоки, что, по их словам, «приблизит страну к цивилизованной модели налогового контроля».