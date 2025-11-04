В Кыргызстане ужесточают контроль за операциями за рубежом для крупного бизнеса

В Кыргызстане усиливается контроль за деятельностью крупных налогоплательщиков и налоговых агентов, особенно тех, кто работает с иностранными партнерами.

Согласно изменениям, таким компаниям теперь предписано раскрывать все источники поступлений и валютные операции. Эти данные будут передаваться в Налоговую службу в рамках единой системы обмена финансовой информацией.

Постановление направлено на повышение прозрачности и борьбу с офшорными схемами. Фактически бизнес, работающий с зарубежными контрагентами, должен будет предоставлять налоговым органам расширенную отчетность по каждому внешнеэкономическому контракту.

По данным кабмина, такие меры являются частью курса на деофшоризацию и цифровизацию налогового администрирования.