Кыргызстан и Россия скорректировали план поставок топлива на 2025 год

Министерство энергетики Кыргызстана подтвердило, что с российской стороной достигнута договоренность о внесении изменений в индикативный баланс беспошлинных поставок нефтепродуктов на этот год.

По данным ведомства, объем поставок дизельного топлива увеличен до потребностей страны, тогда как нормы по другим видам нефтепродуктов оставлены без изменений.

«Индикативный баланс на 2026-й утвержден на уровне 2025 года с возможностью последующей корректировки в зависимости от фактического потребления КР», — отметили в Минэнерго.

Напомним, Кыргызстан ежегодно получает из России беспошлинно около 1,2 миллиона тонн топлива — из них примерно 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива. Однако, по словам трейдеров, этого объема уже недостаточно из-за растущего потребления.

Эксперты предупреждают, что увеличение квоты по дизелю может временно стабилизировать ситуацию, но не решит фундаментальной задачи — роста внутреннего производства топлива и укрепления энергетической независимости республики.

Министерство энергетики и далее ведет переговоры с российским партнером о поставках, включая авиационный керосин, а также о подготовке к следующему году с учетом динамики потребления.

