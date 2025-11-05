15:42
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Экономика

В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики разъясняет различия в отображении информации об обслуживании в заведениях общественного питания в контрольно-кассовом чеке.

В настоящее время отражение платы за обслуживание осуществляется налогоплательщиками по их усмотрению:

– в виде отдельной позиции «обслуживание»;

– в виде наценки на товары или услуги, которая также учитывается как составляющая обслуживания.

Например, в одном заведении указано, что одно блюдо стоит 500 сомов, плюс обслуживание 10 процентов — это 50 сомов, итого 550 сомов.

В таком случае ККМ-чек содержит две строки: стоимость блюда и отдельную строку «обслуживание». Сумма обслуживания отображается отдельно и передается в систему ФПО как самостоятельная позиция.

В другом заведении то же блюдо может стоить 550 сомов — в эту сумму уже включена наценка за обслуживание. При этом на чеке отображается сумма блюда и наценки в одной позиции.

Оба варианта допустимы и применяются по усмотрению налогоплательщика, исходя из особенностей его учетной политики. Главное, чтобы все операции корректно отражались в фискальном чеке.

Напомним, Налоговая служба реализует пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения с функцией автоматической передачи данных в ГНС. Цель проекта — сделать расчеты в сфере общественного питания более прозрачными и перевести процесс в цифровой формат.

В рамках пилотного проекта бизнес-процессы предприятий общественного питания частично изменились: перед проведением расчета необходимо указать форму оплаты — наличную или безналичную.

При этом ККМ-чек, формируемый с помощью программного обеспечения, содержит все обязательные реквизиты, установленные законодательством.

Отметим, что изменения в ценовой политике налогоплательщиков не являются следствием внедрения фискального программного обеспечения. Система ФПО лишь технически фиксирует совершаемые операции и обеспечивает их корректное отображение в учетных данных.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/349772/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
ГНС: Выручка кафе, подключенных к фискальному софту, выросла в семь раз
Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств
На КПП «Ак-Жол» пресекли незаконный ввоз стоматологических имплантатов
По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
ГНС собрала 59,7 миллиарда сомов страховых взносов с начала 2025 года
В ГНС отказались от создания управления по борьбе с налоговыми преступлениями
Сотрудники Налоговой службы задержали незаконную партию препаратов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пени и&nbsp;штрафы будут начисляться автоматически В Кыргызстане пени и штрафы будут начисляться автоматически
Сом подорожал ко&nbsp;всем валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;3&nbsp;ноября Сом подорожал ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 3 ноября
Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой Кабмин обяжет бизнес принимать оплату только картой
Мясо в&nbsp;Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12&nbsp;ноября Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
5 ноября, среда
15:37
В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой...
15:24
В Караколе выпал снег по колено
15:20
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
15:09
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная
14:52
В Кыргызстане планируют ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом