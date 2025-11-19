11:18
Экономика

В Кыргызстане ввели в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС

Фото 24.kg. Машинный зал Токтогульской ГЭС

В Кыргызстане введен в эксплуатацию четвертый гидроагрегат Токтогульской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Второе рождение Токтогулки: как мощность ГЭС выросла до 1 тысячи 440 мегаватт

По ее данным, реконструкция полностью завершена. Глава ведомства Таалайбек Ибраев ввел в эксплуатацию модернизированный четвертый гидроагрегат Токтогулки и второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС.  

Мощность первой гидроэлектростанции выросла до 1 тысячи 440 мегаватт. 

Отмечается, что завершение модернизации всех четырех гидроагрегатов делает Токтогульскую ГЭС более надежной и повышает устойчивость энергосистемы в условиях растущего потребления.

из архива
Фото из архива. Уч-Курганская ГЭС

На Уч-Курганской ГЭС завершена реконструкция второго из четырех гидроагрегатов. Мощность увеличена с 45 до 54 мегаватт. 
