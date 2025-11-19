11:18
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 19 ноября

Фото из интернета. Сом продолжает укрепляться после некоторого ослабления

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4488 сома (снижение на 0,0001 процента). Первое минимальное изменение за месяц.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,3575 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,62 сома, продажа — 101,62 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0749 сома (снижение на 0,32 процента). Тренд развернулся вниз после достижения месячного максимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,069 сома, продажа — 1,094 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1678 сома (рост на 0,66 процента). Новый месячный максимум, подтверждающий тренд на укрепление казахской валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1458 сома, продажа — 0,1749 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2954 сома (снижение на 0,08 процента). Плавная коррекция продолжается. Юань теряет динамику после обновления годового максимума на прошлой неделе.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,8 сома.

  • Шестую с начала этого года валютную интервенцию Национальный банк провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025-м достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
