Экономика

Мелис Сатаров избран новым руководителем Национального альянса бизнес-ассоциаций

Национальный альянс бизнес-ассоциаций (НАБА), куда входят 87 предпринимательских объединений страны, провел ежегодное отчетное собрание. По его итогам новым руководителем НАБА избран президент Союза предпринимателей Кыргызстана Мелис Сатаров. Об этом сообщили в организации.

НАБА
Фото НАБА. Мелис Сатаров избран новым руководителем Национального альянса бизнес-ассоциаций

В альянсе отметили, что избрание Мелиса Сатарова отражает высокий уровень доверия бизнес-сообщества и ожидания усиления диалога между предпринимателями и государственными структурами.

Мелис Сатаров имеет многолетний опыт в сфере предпринимательства и институционального развития. В НАБА считают, что его приход откроет новый этап в работе объединения, направленный на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности бизнеса и расширение возможностей для малого и среднего предпринимательства.

Для справки

НАБА — крупнейшая площадка, представляющая интересы 87 отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций Кыргызстана.
