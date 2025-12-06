Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.
В течение 30-дневного срока кредиторы и иные заинтересованные лица имеют право обратиться в налоговые органы с заявлением. Обращение позволит приостановить процедуру принудительной ликвидации или аннулирования регистрации при наличии законных оснований или возникновении вопросов.
В связи с этим Государственная налоговая служба разъясняет процедуру прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
Для ликвидации ИП необходимо подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в налоговый орган по месту регистрации.
К заявлению прилагаются:
— заявление на аннулирование регистрации налогоплательщика (форма DOC STI-164);
— документ, удостоверяющий личность;
— ликвидационные отчеты по налогам и страховым взносам, а также единая налоговая декларация, если ИП не освобожден от ее представления.
Если предприниматель использует контрольно-кассовую машину, необходимо снять ее с учета и предоставить справку из центра технического обслуживания.
После подачи заявления проводится проверка налоговой отчетности и транзакционной активности. При отсутствии налоговых обязательств налоговый орган в течение 15 рабочих дней выносит решение о ликвидации и вручает его налогоплательщику.
В случае выявления рисков налоговых обязательств будет назначена выездная налоговая проверка, по итогам которой принимается решение о ликвидации.
Отметим, что без завершения процедуры прекращения деятельности предприниматель не может зарегистрировать новое ИП.
Предоставление отчетности не требуется при отсутствии данных по налоговым отчетам, за исключением налоговой декларации.
ИП, освобожденные от представления налоговой декларации в соответствии с налоговым законодательством, не представляют ее и при прекращении деятельности. К ним относятся:
— осуществляющие деятельность в зонах торговли с особым режимом;
— работающие на едином налоге со ставками 0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент;
— работающие по патенту;
— зарегистрированные как крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица.
Государственная налоговая служба рекомендует предпринимателям своевременно завершать процедуру прекращения деятельности во избежание возникновения дальнейших обязательств.