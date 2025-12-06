16:39
Экономика
Сюжет: Полезные советы

Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.

В течение 30-дневного срока кредиторы и иные заинтересованные лица имеют право обратиться в налоговые органы с заявлением. Обращение позволит приостановить процедуру принудительной ликвидации или аннулирования регистрации при наличии законных оснований или возникновении вопросов.

В связи с этим Государственная налоговая служба разъясняет процедуру прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

1

Для ликвидации ИП необходимо подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в налоговый орган по месту регистрации.

К заявлению прилагаются:

— заявление на аннулирование регистрации налогоплательщика (форма DOC STI-164);

— документ, удостоверяющий личность;

— ликвидационные отчеты по налогам и страховым взносам, а также единая налоговая декларация, если ИП не освобожден от ее представления.

Если предприниматель использует контрольно-кассовую машину, необходимо снять ее с учета и предоставить справку из центра технического обслуживания.

После подачи заявления проводится проверка налоговой отчетности и транзакционной активности. При отсутствии налоговых обязательств налоговый орган в течение 15 рабочих дней выносит решение о ликвидации и вручает его налогоплательщику.

2

В случае выявления рисков налоговых обязательств будет назначена выездная налоговая проверка, по итогам которой принимается решение о ликвидации.

Отметим, что без завершения процедуры прекращения деятельности предприниматель не может зарегистрировать новое ИП.

Предоставление отчетности не требуется при отсутствии данных по налоговым отчетам, за исключением налоговой декларации.

3

ИП, освобожденные от представления налоговой декларации в соответствии с налоговым законодательством, не представляют ее и при прекращении деятельности. К ним относятся:

— осуществляющие деятельность в зонах торговли с особым режимом;

— работающие на едином налоге со ставками 0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент;

— работающие по патенту;

— зарегистрированные как крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица.

Государственная налоговая служба рекомендует предпринимателям своевременно завершать процедуру прекращения деятельности во избежание возникновения дальнейших обязательств.
