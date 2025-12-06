Ликвидация ИП: юридические нюансы, о которых следует знать

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики объявила о начале процедуры принудительной ликвидации бездействующих юридических лиц и аннулирования регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Читайте по теме Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить

Ведомство опубликовало перечень неактивных налогоплательщиков. Территориальные налоговые органы смогут приступить к процедуре принудительной ликвидации через 30 дней с момента официального опубликования списка.

В течение 30-дневного срока кредиторы и иные заинтересованные лица имеют право обратиться в налоговые органы с заявлением. Обращение позволит приостановить процедуру принудительной ликвидации или аннулирования регистрации при наличии законных оснований или возникновении вопросов.

В связи с этим Государственная налоговая служба разъясняет процедуру прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

1 Для ликвидации ИП необходимо подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в налоговый орган по месту регистрации. К заявлению прилагаются: — заявление на аннулирование регистрации налогоплательщика (форма DOC STI-164); — документ, удостоверяющий личность; — ликвидационные отчеты по налогам и страховым взносам, а также единая налоговая декларация, если ИП не освобожден от ее представления. Если предприниматель использует контрольно-кассовую машину, необходимо снять ее с учета и предоставить справку из центра технического обслуживания. После подачи заявления проводится проверка налоговой отчетности и транзакционной активности. При отсутствии налоговых обязательств налоговый орган в течение 15 рабочих дней выносит решение о ликвидации и вручает его налогоплательщику.

2 В случае выявления рисков налоговых обязательств будет назначена выездная налоговая проверка, по итогам которой принимается решение о ликвидации. Отметим, что без завершения процедуры прекращения деятельности предприниматель не может зарегистрировать новое ИП. Предоставление отчетности не требуется при отсутствии данных по налоговым отчетам, за исключением налоговой декларации.

3 ИП, освобожденные от представления налоговой декларации в соответствии с налоговым законодательством, не представляют ее и при прекращении деятельности. К ним относятся: — осуществляющие деятельность в зонах торговли с особым режимом; — работающие на едином налоге со ставками 0 процентов, 0,1 процента, 0,5 процента и 1 процент; — работающие по патенту; — зарегистрированные как крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического лица.

Государственная налоговая служба рекомендует предпринимателям своевременно завершать процедуру прекращения деятельности во избежание возникновения дальнейших обязательств.