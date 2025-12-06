Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кабмину поручено в месячный срок внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона о поддержке ювелиров. В частности, законопроект должен предоставлять льготы и преференции по уплате таможенных сборов и налогов при импорте оборудования и технологий, реактивов и полуфабрикатов для ювелирного производства, а также при вывозе ювелирных изделий для участия в зарубежных выставках и ярмарках.

Документ также должен позволить легализацию в течение двух месяцев ранее ввезенных или произведенных ювелирных изделий из драгоценных металлов и установить мораторий на проверки на время легализации.

Кроме этого, в законопроекте должны быть заложены нормы об упрощенном доступе отечественных производителей к сырью из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней по ценам со скидкой в размере 2 процентов от фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и о льготном кредитовании субъектов ювелирной промышленности.

Также законопроект должен включать:

освобождение физических и юридических лиц от уплаты налогов при реализации автомототранспортных средств сроком на три года;

освобождение физических лиц, за исключением зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, от исполнения обязательств по уплате налогов, включая уплату сумм пеней и санкций, по доходам, полученным в период до 1 января 2026 года при реализации автомототранспортных средств;

освобождение от уплаты налога с продаж при реализации транспортных средств, а также комплектующих к ним, произведенных и/или собранных предприятиями КР.

Разработанный кабмином законопроект также должен снизить ставки подоходного налога и тарифов страховых взносов для субъектов швейной отрасли; ставки тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства; установить ставки единого налога в размере 0,1 процента для деятельности, осуществляемой вне территории КР и ставки налога на транзакцию в размере 0,1 процента через банки иностранного государства.