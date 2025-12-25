ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития

Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития, ранее замороженных как российские. Деньги направлены на проекты в Казахстане, сообщил заместитель министра финансов Даурен Кенбеил.

Уточняется, что бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, замороженных как счета РФ в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

«С 2023 года по настоящее время из $733 миллионов более $600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», — сказал чиновник.

По его данным, Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает на то, что в 2026-м разморозят еще около $120 миллионов.

Напомним, в 2022 году страны Евросоюза ввели санкции против НРД РФ и заморозили около 300 миллиардов российских резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились в том числе средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.

Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк РФ подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В Кремле заявляли, что возможную конфискацию активов расценят как незаконное присвоение, что повлечет за собой судебные последствия.

Euroclear поддержал решение Европейского союза не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.