13:05
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Экономика

ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития

Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития, ранее замороженных как российские. Деньги направлены на проекты в Казахстане, сообщил заместитель министра финансов Даурен Кенбеил.

Уточняется, что бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, замороженных как счета РФ в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).  

«С 2023 года по настоящее время из $733 миллионов более $600 миллионов уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», — сказал чиновник.

По его данным, Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает на то, что в 2026-м разморозят еще около $120 миллионов.

Напомним, в 2022 году страны Евросоюза ввели санкции против НРД РФ и заморозили около 300 миллиардов российских резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились в том числе средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.

Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк РФ подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В Кремле заявляли, что возможную конфискацию активов расценят как незаконное присвоение, что повлечет за собой судебные последствия.

Euroclear поддержал решение Европейского союза не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/355948/
просмотров: 593
Версия для печати
Материалы по теме
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
В Евросоюзе не смогли согласовать использование замороженных российских активов
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
Япония отказалась от предложения ЕС использовать замороженные российские активы
Центробанк ЕС отказался поддержать кредит Украине в счет замороженных активов РФ
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
Apple пригрозила Индии большими штрафами за ввоз iPhone в Россию
Администрация президента: Санкции против банков КР основаны на неверных выводах
Канада ввела санкции против одного из кыргызстанских банков
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Банки дружественных&nbsp;РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные...
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане
12:37
Мошенничество в Кыргызстане стало одной из самых опасных угроз для общества
12:35
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры