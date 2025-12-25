13:05
Листинг KGST вызвал ажиотаж: оборот превысил капитализацию в четыре раза

После листинга стейблкоина KGST на криптобирже Binance торговая активность по токену резко выросла. Согласно рыночным данным, суточный объем торгов KGST достиг $4,29 миллиона, тогда как его рыночная капитализация составляет около $1 миллиона. Таким образом, показатель «объем к капитализации» превысил 429 процентов.

На данный момент в обращении находится 87,6 миллиона токенов KGST при общем предложении почти 446 миллионов. Полностью разводненная рыночная капитализация оценивается в $5,09 миллиона. В мировом рейтинге криптовалют KGST занимает 2053-е место из девяти тысяч участников. 

Аналитики отмечают, что столь высокий оборот характерен для начального этапа торгов после листинга и может свидетельствовать о повышенном интересе со стороны трейдеров, а также о спекулятивной активности. При этом значительная часть операций сосредоточена на одной торговой площадке, что указывает на высокую концентрацию ликвидности.

Эксперты подчеркивают, что для долгосрочной стабильности токена ключевое значение будут иметь рост реального использования KGST, расширение ликвидности и прозрачность дальнейшего выпуска токенов.
